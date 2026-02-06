ВСУ нанесли мощный удар по региону РФ: власти панически отчитываются о последствиях

В ночное время на территории Брянской области России было зафиксировано поражение объектов, связанных с энергоснабжением. В результате инцидента часть населённых пунктов осталась без электроэнергии. Об этом заявили представители местных властей.

Фото: из открытых источников

Информацию обнародовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его утверждению, удары якобы были нанесены с украинской стороны, а целью стали объекты энергетической инфраструктуры региона. Чиновник заявил, что атака носила комбинированный характер и включала применение реактивных систем HIMARS, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По словам губернатора, из-за повреждения инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов в Клинцевском районе. В то же время он заверил, что аварийные службы оперативно отреагировали на ситуацию, и на данный момент подача электроэнергии возобновлена в полном объеме.

Тем временем Министерство обороны России отчиталось о массовом уничтожении украинских беспилотников. По заявлению ведомства, в течение ночи было якобы перехвачено и сбито 38 дронов. Из них 26 – в воздушном пространстве Брянской области, еще 10 – над Белгородской, а также по одному беспилотнику над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Следует отметить, что накануне, в ночь на 6 февраля, в Белгороде прозвучала серия мощных взрывов. В результате часть города осталась без электро- и теплоснабжения. Местные власти подтвердили значительные повреждения объектов энергетики, а независимые аналитики сообщили о попадании в северную часть Белгородской теплоэлектроцентрали. Разрушение зафиксировали не только в областном центре, но и в близлежащих районах.

Как уже писали "Комментарии", в Харькове возникли масштабные проблемы с электроснабжением после утренней атаки российских войск 5 февраля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов остановились общественный транспорт, метрополитен и практически весь электротранспорт.