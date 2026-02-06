logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ нанесли мощный удар по региону РФ: власти панически отчитываются о последствиях
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ нанесли мощный удар по региону РФ: власти панически отчитываются о последствиях

По словам губернатора, при атаке применялись системы HIMARS и беспилотные аппараты.

6 февраля 2026, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночное время на территории Брянской области России было зафиксировано поражение объектов, связанных с энергоснабжением. В результате инцидента часть населённых пунктов осталась без электроэнергии. Об этом заявили представители местных властей.

ВСУ нанесли мощный удар по региону РФ: власти панически отчитываются о последствиях

Фото: из открытых источников

Информацию обнародовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его утверждению, удары якобы были нанесены с украинской стороны, а целью стали объекты энергетической инфраструктуры региона. Чиновник заявил, что атака носила комбинированный характер и включала применение реактивных систем HIMARS, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По словам губернатора, из-за повреждения инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов в Клинцевском районе. В то же время он заверил, что аварийные службы оперативно отреагировали на ситуацию, и на данный момент подача электроэнергии возобновлена в полном объеме.

Тем временем Министерство обороны России отчиталось о массовом уничтожении украинских беспилотников. По заявлению ведомства, в течение ночи было якобы перехвачено и сбито 38 дронов. Из них 26 – в воздушном пространстве Брянской области, еще 10 – над Белгородской, а также по одному беспилотнику над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Следует отметить, что накануне, в ночь на 6 февраля, в Белгороде прозвучала серия мощных взрывов. В результате часть города осталась без электро- и теплоснабжения. Местные власти подтвердили значительные повреждения объектов энергетики, а независимые аналитики сообщили о попадании в северную часть Белгородской теплоэлектроцентрали. Разрушение зафиксировали не только в областном центре, но и в близлежащих районах.

Как уже писали "Комментарии", в Харькове возникли масштабные проблемы с электроснабжением после утренней атаки российских войск 5 февраля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов остановились общественный транспорт, метрополитен и практически весь электротранспорт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости