Стратегічні бомбардувальники РФ у вогні: у США розкрили результати нової атаки України

Українські Сили оборони продовжують системну кампанію зі знищення російської військової інфраструктури у глибокому тилу. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), однією з останніх цілей стала авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області – один із ключових аеродромів стратегічної авіації Росії.

Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі. Фото: з відкритих джерел

Аналітики нагадують, що в ніч проти 2 серпня українські сили завдали удару по об'єкту, розташованому неподалік міста Саратов. Український Генеральний штаб повідомив, що внаслідок атаки на території авіабази виникла пожежа. Саме на цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, які Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет українськими містами.

В ISW зазначають, що опубліковані 2 серпня геолокаційні кадри підтверджують наявність масштабного займання поряд з авіабазою. Хоча російська сторона традиційно не розкриває інформацію про можливі ушкодження військової техніки чи інфраструктури, сам факт пожежі свідчить про успішне досягнення району мети.

На думку експертів інституту, подібні операції є частиною ширшої стратегії України, спрямованої на зниження можливостей Росії проводити масовані атаки ракет з використанням дальньої авіації. Удари по аеродромах, складах боєприпасів та об'єктах обслуговування стратегічних бомбардувальників змушують російське командування посилювати захист тилових об'єктів та перерозподіляти засоби протиповітряної оборони.

В ISW вважають, що тиск на військову інфраструктуру в глибині російської території залишається одним із найефективніших інструментів обмеження ударного потенціалу армії РФ. Такі атаки не лише ускладнюють підготовку нових ракетних ударів по Україні, а й створюють додаткові проблеми для російської системи оборони.

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