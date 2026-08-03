Стратегические бомбардировщики РФ в огне: в США раскрыли результаты новой атаки Украины

Украинские Силы обороны продолжают системную кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в глубоком тылу. По оценке американского Института изучения войны (ISW), одной из последних целей стала авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области – один из ключевых аэродромов стратегической авиации России.

Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминают, что в ночь на 2 августа украинские силы нанесли удар по объекту, расположенному неподалеку от города Саратов. Украинский Генеральный штаб сообщил, что в результате атаки на территории авиабазы возник пожар. Именно на этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, которые Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по украинским городам.

В ISW отмечают, что опубликованные 2 августа геолокационные кадры подтверждают наличие масштабного возгорания рядом с авиабазой. Хотя российская сторона традиционно не раскрывает информацию о возможных повреждениях военной техники или инфраструктуры, сам факт пожара свидетельствует об успешном достижении района цели.

По мнению экспертов института, подобные операции являются частью более широкой стратегии Украины, направленной на снижение возможностей России проводить массированные ракетные атаки с использованием дальней авиации. Удары по аэродромам, складам боеприпасов и объектам обслуживания стратегических бомбардировщиков вынуждают российское командование усиливать защиту тыловых объектов и перераспределять средства противовоздушной обороны.

В ISW считают, что давление на военную инфраструктуру в глубине российской территории остается одним из наиболее эффективных инструментов ограничения ударного потенциала армии РФ. Такие атаки не только осложняют подготовку новых ракетных ударов по Украине, но и создают дополнительные проблемы для российской системы обороны.

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