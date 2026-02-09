Страшно стало по-справжньому: російські губернатори після початку «СВО» витратили понад 100 млн рублів на власну охорону

Поки російським громадянам пояснюють необхідність економії та скорочення соціальних витрат, регіональна влада Росії масово вкладається у власну безпеку. Як повідомляють російські медіа, зокрема The Moscow Times, після початку повномасштабної війни в Україні витрати губернаторів РФ на особисту охорону зросли майже вдвічі.

Регіональна влада РФ різко збільшила витрати на безпеку чиновників на тлі війни та внутрішніх ризиків

Цифри, які говорять самі за себе

За даними аналізу державних закупівель, проведеного системою "Тендерплан", у 2021 році регіональні бюджети витратили на охорону губернаторів 59,7 млн рублів. Уже в 2022 році, після початку "СВО", ця сума зросла до 91,6 млн рублів.

Найвищий показник зафіксували у 2023 році — 119,7 млн рублів, що стало піком за весь період. У 2024 році витрати дещо знизилися до 104,5 млн, але вже у 2025 році знову зросли — до 112,4 млн рублів.

Охорони більше, тендерів — теж

Зросли не лише суми, а й кількість закупівель. Якщо у 2021 році було розміщено вісім тендерів на охорону глав регіонів, то у 2022-му — вже 13. Пік припав на 2023 рік — 16 контрактів, після чого показник стабілізувався на рівні 14 закупівель щороку.

Це свідчить не про разові заходи, а про системне посилення безпеки регіональних керівників.

Скільки коштує страх губернатора

Окремі приклади виглядають особливо показово. Так, у Брянській області у 2025 році на охорону губернатора витратили 8,4 млн рублів. Контракт виконувало регіональне управління Росгвардії: один співробітник мав охороняти главу регіону цілодобово, інший — у робочі дні за графіком.

Ставропольський край у 2026 році заплатить за охорону губернатора 5,7 млн рублів, а Калмикія виділила на ці ж цілі 10,1 млн рублів.

Росгвардія, приватні структури і дефіцит охоронців

Експерти зазначають: якщо чиновнику належить державна охорона, її забезпечує Росгвардія, співробітники якої мають право на носіння зброї та ширші повноваження. Водночас губернатори можуть залучати й приватні охоронні структури.

Втім, як визнають самі фахівці, після початку війни вибір охоронців скоротився, адже частина персоналу була відправлена на фронт.

Влада боїться не фронту

Політологи вказують: зростання витрат на охорону — це ознака внутрішньої тривоги, а не турботи про престиж. Найбільший попит на безпеку спостерігається в прикордонних регіонах, де ризики атак, диверсій та протестів є найвищими.

Попри публічні заяви про "стабільність" і "контроль ситуації", російські губернатори фактично готуються до внутрішніх загроз, які з кожним роком війни стають дедалі реальнішими.

