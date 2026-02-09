Страшно стало по-настоящему: российские губернаторы после начала «СВО» потратили более 100 млн. рублей на собственную охрану

Пока российским гражданам объясняют необходимость экономии и сокращения социальных расходов, региональные власти России массово вкладываются в собственную безопасность . Как сообщают российские медиа, в частности The Moscow Times , после начала полномасштабной войны в Украине расходы губернаторов РФ на личную охрану выросли почти вдвое .

Региональные власти РФ резко увеличили расходы на безопасность чиновников на фоне войны и внутренних рисков

Цифры, говорящие сами за себя

По данным анализа государственных закупок, проведенного системой "Тендерплан", в 2021 году региональные бюджеты потратили на охрану губернаторов 59,7 млн рублей . Уже в 2022 году , после начала "СВО", эта сумма выросла до 91,6 млн рублей .

Самый высокий показатель зафиксировали в 2023 году – 119,7 млн рублей , что стало пиком за весь период. В 2024 году расходы несколько снизились до 104,5 млн , но уже в 2025 году снова выросли – до 112,4 млн рублей .

Охраны больше, тендеров — тоже

Выросли не только суммы, но и количество закупок. Если в 2021 году было размещено восемь тендеров на охрану глав регионов, то в 2022-м уже 13 . Пик пришелся на 2023 год — 16 контрактов , после чего показатель стабилизировался на уровне 14 закупок ежегодно .

Это свидетельствует не о разовых мерах, а о системном усилении безопасности региональных руководителей .

Сколько стоит страх губернатора

Отдельные примеры смотрятся особенно показательно. Так, в Брянской области в 2025 году на охрану губернатора потратили 8,4 млн. рублей . Контракт выполняло региональное управление Росгвардии: один сотрудник должен был охранять главу региона круглосуточно , другой — в рабочие дни по графику.

Ставропольский край в 2026 году заплатит за охрану губернатора 5,7 млн рублей , а Калмыкия выделила на эти же цели 10,1 млн рублей .

Росгвардия, частные структуры и дефицит охранников

Эксперты отмечают: если чиновнику принадлежит государственная охрана, его обеспечивает Росгвардия, сотрудники которой имеют право на ношение оружия и более широкие полномочия. В то же время, губернаторы могут привлекать и частные охранные структуры.

Впрочем, как признают сами специалисты, после начала войны выбор телохранителей сократился , ведь часть персонала была отправлена на фронт.

Власть боится не фронта

Политологи указывают: рост расходов на охрану – это признак внутренней тревоги , а не заботы о престиже. Наибольший спрос на безопасность наблюдается в приграничных регионах , где риски атак, диверсий и протестов самые высокие.

Несмотря на публичные заявления о "стабильности" и "контроле ситуации", российские губернаторы фактически готовятся к внутренним угрозам , которые с каждым годом войны становятся все более реальными.

