Страшний провал Путіна в Україні неминучий: розкрито несподівані подробиці

Україна має потенціал сформувати умови, за яких оборонна система Росії може зазнати системного провалу, а бойові дії поступово можуть бути перенесені на територію держави-агресора вже у перспективі 2027 року. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його оцінкою, досягнення такого сценарію потребує послідовної реалізації кількох стратегічних напрямів. Насамперед ідеться про критичне виснаження людського ресурсу Росії до рівня, коли вона більше не зможе компенсувати втрати за рахунок мобілізаційних заходів або поповнення особового складу.

Другим ключовим фактором експерт називає руйнування системи управління та зв’язку російських військ. Йдеться про системне виведення з ладу елементів комунікації, що ускладнить координацію підрозділів і знизить ефективність бойових дій противника.

Третім важливим елементом стратегії Коваленко вважає порушення логістичних ланцюгів армії РФ. Без стабільного постачання боєприпасів, техніки та ресурсів російські війська, за його словами, не зможуть оперативно відновлювати втрати, які виникають щоденно на фронті.

На думку аналітика, саме поєднання цих трьох чинників здатне запустити процес поступового "розхитування" оборонної системи противника, що в перспективі може призвести до її обвалу. Водночас він підкреслює, що це не швидкий процес і не питання найближчих місяців.

Коваленко зауважив, що подібні зміни мають довготривалий характер і навряд чи повністю проявляться навіть у 2026 році. Однак підсумок невдалої для Росії літньої наступальної кампанії може стати початком формування умов, які з часом призведуть до стратегічного провалу її оборони.

"Коментарі" вже писали, що у війні між Росією та Україною поступово проявляються ознаки зміни балансу сил, які дедалі більше створюють проблеми саме для російської армії. Попри те, що говорити про остаточний перелом на фронті ще передчасно, військові аналітики відзначають небезпечні для Кремля тенденції: наступальний потенціал окупаційних військ слабшає, а тактика тиску чисельністю вже не приносить очікуваних результатів.