Страшный провал Путина в Украине неизбежен: раскрыты неожиданные подробности

Украина имеет потенциал сформировать условия, при которых оборонная система России может испытать системный провал, а боевые действия постепенно могут быть перенесены на территорию государства-агрессора уже в перспективе 2027 года. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, достижение такого сценария нуждается в последовательной реализации нескольких стратегических направлений. В первую очередь речь идет о критическом истощении человеческого ресурса России до уровня, когда она больше не сможет компенсировать потери за счет мобилизационных мер или пополнения личного состава.

Вторым ключевым фактором эксперт называет разрушение системы управления и связи российских войск. Речь идет о системном выведении из строя элементов коммуникации, что усложнит координацию подразделений и снизит эффективность боевых действий противника.

Третьим важным элементом стратегии Коваленко считает нарушение логистических цепей армии РФ. Без стабильных поставок боеприпасов, техники и ресурсов российские войска, по его словам, не смогут оперативно восстанавливать потери, которые возникают ежедневно на фронте.

По мнению аналитика, именно сочетание этих трех факторов способно запустить процесс постепенного "расшатывания" оборонной системы противника, что в перспективе может привести к ее обвалу. В то же время он подчеркивает, что это не скорый процесс и не вопрос ближайших месяцев.

Коваленко отметил, что подобные изменения носят долговременный характер и вряд ли полностью проявятся даже в 2026 году. Однако результат неудачной для России летней наступательной кампании может стать началом формирования условий, которые со временем приведут к стратегическому провалу ее обороны.

"Комментарии" уже писали, что в войне между Россией и Украиной постепенно проявляются признаки изменения баланса сил, которые все больше создают проблемы именно для российской армии. Несмотря на то, что говорить об окончательном переломе на фронте еще преждевременно, военные аналитики отмечают опасные для Кремля тенденции: наступательный потенциал оккупационных войск слабеет, а тактика давления численностью уже не приносит ожидаемых результатов.