Кардинальний перелом у війні все більш очевидний: названо несподівані ознаки

У війні між Росією та Україною поступово проявляються ознаки зміни балансу сил, які дедалі більше створюють проблеми саме для російської армії. Попри те, що говорити про остаточний перелом на фронті ще передчасно, військові аналітики відзначають небезпечні для Кремля тенденції: наступальний потенціал окупаційних військ слабшає, а тактика тиску чисельністю вже не приносить очікуваних результатів.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вказує, що Росія поступово стикається з вичерпанням свого головного ресурсу — масової живої сили. Якщо раніше Кремль робив ставку на кількість військових і постійний тиск на лінії фронту, то сучасна високотехнологічна війна суттєво змінила ситуацію.

За словами експерта, російська армія вже входить у фазу виснаження. Темпи просування окупаційних сил різко скоротилися, а масштабні плани командування дедалі частіше завершуються боями за невеликі населені пункти чи окремі позиції. При цьому втрати російських військ залишаються надзвичайно високими.

Коваленко пояснює, що у 2023–2024 роках Росія ще зберігала інерцію наступу після боїв за Авдіївку, однак у 2025 році цей темп почав стрімко падати. Уже у 2026-му, за оцінками аналітиків, можливості для масштабного просування практично зникли.

Особливу роль у цьому відіграють сучасні технології ведення війни. Дрони, системи спостереження та точне озброєння перетворюють значні ділянки фронту на так звані kill-зони, де великі штурмові групи стають легкою мішенню. Саме тому чисельна перевага Росії більше не гарантує успіху.

