У ЄС попередили про серйозну пастку Путіна щодо України: озвучено тривожну заяву

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія намагається нав’язати ЄС обговорення того, хто саме повинен представляти європейську сторону в можливих переговорах із Москвою. Вона охарактеризувала такі дії як свідому "пастку Кремля" і закликала партнерів у ЄС не піддаватися на ці спроби впливу.

Про це Каллас повідомила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка проходила на Кіпрі. За її словами, російська сторона намагається змістити фокус дискусії з реального змісту переговорів на питання персоналій — тобто на те, хто саме має вести діалог із Москвою.

Каллас наголосила, що така тактика є навмисною і спрямована на роз’єднання позицій ЄС. Вона підкреслила, що Росія зацікавлена в тому, щоб європейські країни сперечалися щодо кандидатур замість того, щоб формувати спільну узгоджену позицію щодо ключових питань безпеки та дипломатії.

"Росія хоче, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє. І вони вже намагаються просувати тих, хто для цього їм зручний. Нам не слід потрапляти в цю пастку", — заявила Каллас.

Вона додала, що переговорний процес не може визначатися вимогами або уподобаннями Кремля щодо конкретних співрозмовників. На її думку, ефективна дипломатія повинна базуватися на узгодженій позиції всіх країн ЄС і працювати як єдина командна стратегія, а не як набір окремих голосів.

Окремо Каллас підкреслила, що головним пріоритетом для Європейського Союзу має бути не питання персонального представника, а зміст і принципи спільної позиції, яку обговорюють міністри закордонних справ під час зустрічей.

