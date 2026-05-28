В ЕС предупредили о серьезной ловушке Путина в отношении Украины: озвучено тревожное заявление

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия пытается навязать ЕС обсуждение того, кто именно должен представлять европейскую сторону в возможных переговорах с Москвой. Она охарактеризовала такие действия как сознательную "ловушку Кремля" и призвала партнеров в ЕС не подвергаться этим попыткам влияния.

Об этом Каллас сообщила накануне состоявшейся на Кипре встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. По ее словам, российская сторона пытается сместить фокус дискуссии по реальному содержанию переговоров на вопросы персоналий — то есть на то, кто именно должен вести диалог с Москвой.

Каллас подчеркнула, что такая тактика умышленна и направлена на разъединение позиций ЕС. Она подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы европейские страны спорили по поводу кандидатур вместо того, чтобы формировать общую согласованную позицию по ключевым вопросам безопасности и дипломатии.

"Россия хочет, чтобы мы обсуждали, кто с ними разговаривает. И они уже пытаются продвигать тех, кто для этого им удобен. Нам не следует попадать в эту ловушку", – заявила Каллас.

Она добавила, что переговорный процесс не может определяться требованиями или предпочтениями Кремля в отношении конкретных собеседников. По ее мнению, эффективная дипломатия должна основываться на согласованной позиции всех стран ЕС и работать как единая командная стратегия, а не как набор отдельных голосов.

Отдельно Каллас подчеркнула, что главным приоритетом для Европейского Союза должен быть не вопрос персонального представителя, а содержание и принципы общей позиции, обсуждаемые министрами иностранных дел во время встреч.

