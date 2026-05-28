В войне между Россией и Украиной постепенно проявляются признаки изменения баланса сил, все больше создающих проблемы именно для российской армии. Несмотря на то, что говорить об окончательном переломе на фронте еще преждевременно, военные аналитики отмечают опасные для Кремля тенденции: наступательный потенциал оккупационных войск слабеет, а тактика давления численностью уже не приносит ожидаемых результатов.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указывает, что Россия постепенно сталкивается с истощением своего главного ресурса – массовой живой силы. Если раньше Кремль делал ставку на количество военных и постоянное давление на линии фронта, то современная высокотехнологичная война существенно изменила ситуацию.

По словам эксперта, российская армия уже входит в фазу истощения. Темпы продвижения оккупационных сил резко сократились, а масштабные планы командования все чаще завершаются боями за небольшие населенные пункты или отдельные позиции. При этом потери российских войск остаются очень высокими.

Коваленко объясняет, что в 2023-2024 годах Россия еще сохраняла инерцию наступления после боев за Авдеевку, однако в 2025 году этот темп начал стремительно падать. Уже в 2026 году, по оценкам аналитиков, возможности для масштабного продвижения практически исчезли.

Особую роль в этом играют современные технологии ведения войны. Дроны, системы наблюдения и точное вооружение превращают значительные участки фронта в так называемые kill-зоны, где большие штурмовые группы становятся легкой мишенью. Именно поэтому численное превосходство России больше не гарантирует успеха.

