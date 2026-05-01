Війна з Росією "Страшні проблеми": дипломат зробив гучну заяву про причину дзвінка Путіна Трампу
"Страшні проблеми": дипломат зробив гучну заяву про причину дзвінка Путіна Трампу

Путін сам виступив ініціатором розмови, прагнучи обговорити перспективу перемир’я та спробувати залучити Трампа як гаранта безпеки

1 травня 2026, 14:00
Клименко Елена

Розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом могла охоплювати одразу кілька тем — від можливого тимчасового припинення вогню до відновлення переговорного процесу та просування міжнародних ініціатив Кремля. Водночас сам факт такого контакту свідчить про ускладнення ситуації всередині Росії та її потребу у зовнішній підтримці. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

"Страшні проблеми": дипломат зробив гучну заяву про причину дзвінка Путіна Трампу

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що ініціатором дзвінка виступив саме Путін, який, імовірно, прагнув обговорити перспективи перемир’я, а також спробувати залучити Трампа як можливого гаранта безпеки. Окрім цього, йшлося і про необхідність повернення до переговорів щодо завершення війни проти України. 

На думку дипломата, така ініціатива з боку Кремля є показовою. Вона може свідчити про наявність серйозних внутрішніх проблем у Росії. Зокрема, значних втрат зазнають ключові галузі економіки — нафтогазовий сектор, оборонна промисловість, а також туристична сфера, що впливає на загальні доходи держави. 

Веселовський звернув увагу, що міжнародні видання дедалі частіше повідомляють про складну ситуацію в РФ, особливо в тих секторах, які забезпечують фінансування війни. За його словами, ресурси, що використовуються для ведення бойових дій проти України, поступово вичерпуються, а витрати вже не покриваються попередніми прибутками. 

Як вже писали "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо рішення Росії провести військовий парад 9 травня без залучення важкої техніки. У своєму дописі в соцмережі X вона звернула увагу на те, що така зміна формату є показовою і відображає реальний стан справ на фронті.



