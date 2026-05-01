У ЄС жорстко висміяли страх Путіна щодо параду: названо повний провал диктатора

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо рішення Росії провести військовий парад 9 травня без залучення важкої техніки. У своєму дописі в соцмережі X вона звернула увагу на те, що така зміна формату є показовою і відображає реальний стан справ на фронті.

За її словами, ситуація на полі бою демонструє значні втрати російської армії, які досягли рекордних масштабів. Саме тому відмова від демонстрації важкого озброєння під час традиційного параду в Москві є симптоматичною.

"Похмура математика поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів. Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії", — наголосила Каллас.

На тлі цих подій також стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати Москву та взяти участь у заходах 9 травня. Його рішення викликало дискусії в європейському політичному середовищі, з огляду на нинішню безпекову ситуацію.

Крім того, у Кремлі заявили про нібито можливу загрозу теракту з боку України під час проведення параду. Російська сторона пов’язує відмову від демонстрації техніки також із ризиками атак безпілотників. У Міноборони РФ зазначили, що саме через потенційну небезпеку з повітря було ухвалено рішення змінити формат заходу.

з ранку 1 травня в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через атаки з боку російської армії. За інформацією Повітряних сил України та моніторингових каналів, ворог запустив безпілотники з різних напрямків, що створило серйозну загрозу для безпеки.