Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас высказалась по поводу решения России провести военный парад 9 мая без привлечения тяжелой техники. В своем сообщении в соцсети X она обратила внимание на то, что такое изменение формата показательно и отражает реальное положение дел на фронте.

По ее словам, ситуация на поле боя демонстрирует значительные потери российской армии, достигшие рекордных масштабов. Именно поэтому отказ от демонстрации тяжелого вооружения во время традиционного парада в Москве симптоматичен.

"Мрачная математика поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат. Впервые за многие годы парад Победы в Москве состоится без тяжелой военной техники. Это о многом говорит о ходе войны для России", — подчеркнула Каллас.

На фоне этих событий стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву и принять участие в мероприятиях 9 мая. Его решение вызвало дискуссии в европейской политической среде, учитывая нынешнюю ситуацию безопасности.

Кроме того, в Кремле заявили о якобы возможной угрозе теракта со стороны Украины во время проведения парада. Российская сторона связывает отказ от демонстрации техники с рисками атак беспилотников. В Минобороны РФ отметили, что именно из-за потенциальной опасности с воздуха было принято решение изменить формат мероприятия.

Портал "Комментарии" уже писал , что с утра 1 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атак со стороны российской армии. По информации Воздушных сил Украины и мониторинговых каналов, враг запустил беспилотники по разным направлениям, что создало серьезную угрозу безопасности.