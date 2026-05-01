"Страшные проблемы": дипломат сделал громкое заявление о причине звонка Путина Трампа

Разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом мог охватывать сразу несколько тем — от возможного временного прекращения огня до возобновления переговорного процесса и продвижения международных инициатив Кремля. В то же время сам факт такого контакта свидетельствует об усложнении ситуации внутри России и ее потребности во внешней поддержке. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

Он подчеркнул, что инициатором звонка выступил именно Путин, предположительно, стремившийся обсудить перспективы перемирия, а также попытаться привлечь Трампа как возможного гаранта безопасности. Кроме того, речь шла и о необходимости возвращения к переговорам по завершению войны против Украины.

По мнению дипломата, такая инициатива со стороны Кремля показательна. Она может свидетельствовать о наличии серьезных внутренних проблем в России. В частности, значительные потери понесут ключевые отрасли экономики — нефтегазовый сектор, оборонная промышленность, а также туристическая сфера, влияющая на общие доходы государства.

Веселовский обратил внимание, что международные издания все чаще сообщают о сложной ситуации в РФ, особенно в секторах, обеспечивающих финансирование войны. По его словам, ресурсы, используемые для ведения боевых действий против Украины, постепенно иссякают, а расходы уже не покрываются предварительными доходами.

