logo

BTC/USD

77240

ETH/USD

2280.69

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Страшные проблемы": дипломат сделал громкое заявление о причине звонка Путина Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

"Страшные проблемы": дипломат сделал громкое заявление о причине звонка Путина Трампа

Путин сам выступил инициатором разговора, стремясь обсудить перспективу перемирия и попытаться привлечь Трампа как гаранта безопасности.

1 мая 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом мог охватывать сразу несколько тем — от возможного временного прекращения огня до возобновления переговорного процесса и продвижения международных инициатив Кремля. В то же время сам факт такого контакта свидетельствует об усложнении ситуации внутри России и ее потребности во внешней поддержке. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что инициатором звонка выступил именно Путин, предположительно, стремившийся обсудить перспективы перемирия, а также попытаться привлечь Трампа как возможного гаранта безопасности. Кроме того, речь шла и о необходимости возвращения к переговорам по завершению войны против Украины.

По мнению дипломата, такая инициатива со стороны Кремля показательна. Она может свидетельствовать о наличии серьезных внутренних проблем в России. В частности, значительные потери понесут ключевые отрасли экономики — нефтегазовый сектор, оборонная промышленность, а также туристическая сфера, влияющая на общие доходы государства.

Веселовский обратил внимание, что международные издания все чаще сообщают о сложной ситуации в РФ, особенно в секторах, обеспечивающих финансирование войны. По его словам, ресурсы, используемые для ведения боевых действий против Украины, постепенно иссякают, а расходы уже не покрываются предварительными доходами.

Как уже писали "Комментарии", высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас высказалась по поводу решения России провести военный парад 9 мая без привлечения тяжелой техники. В своем сообщении в соцсети X она обратила внимание на то, что такое изменение формата показательно и отражает реальное положение дел на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости