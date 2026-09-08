Страшні кадри: РФ атакувала будівлю телеканалу «Ми – Україна» під час ефіру

Сьогодні, 8 вересня, у Міжнародний день солідарності журналістів, Російська Федерація здійснила цілеспрямований терористичний акт проти представників медіа. Ворожий ударний безпілотник поцілив у будівлю телеканалу "Ми – Україна", який у цей момент забезпечував трансляцію загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини". Атака відбулася у розпал робочого дня, безпосередньо під час прямого ефіру.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

На черговий прояв російської агресії оперативно відреагував Президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що ворог свідомо обрав своєю мішенню тих, хто доносить правду до світу.

"Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах, — заявив глава держави, описуючи зухвалий напад окупантів. — Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі".

Внаслідок потужного вибуху офісне приміщення зазнало серйозних руйнувань — основний удар припав на робочі кабінети та ньюзрум. На місце події екстрено прибули всі профільні служби для ліквідації наслідків та порятунку людей. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оперативно загасили пожежу, що спалахнула після влучання.

Володимир Зеленський також навів перші офіційні дані щодо постраждалих серед персоналу мовника. За його словами, медики вже надають допомогу пораненим працівникам, проте їхня кількість може виявитися значно більшою після завершення розбору завалів.

"Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу, — повідомив Президент у своєму зверненні. — Станом на зараз відомо про пʼятого постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися".

Український лідер підкреслив, що використання дронів-камікадзе для нападів на пресу демонструє абсолютне зухвальство агресора. Він закликав міжнародних партнерів не залишатися осторонь цього кричущого порушення міжнародного права.

""Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це, — акцентував Володимир Зеленський, закликаючи світову спільноту до рішучої відсічі. — Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі стався масований удар по Києву та області.