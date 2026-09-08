Страшні кадри: РФ атакувала будівлю телеканалу «Ми – Україна» під час ефіру

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Недилько Ксения
Сьогодні, 8 вересня, у Міжнародний день солідарності журналістів, Російська Федерація здійснила цілеспрямований терористичний акт проти представників медіа. Ворожий ударний безпілотник поцілив у будівлю телеканалу "Ми – Україна", який у цей момент забезпечував трансляцію загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини". Атака відбулася у розпал робочого дня, безпосередньо під час прямого ефіру.
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
На черговий прояв російської агресії оперативно відреагував Президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що ворог свідомо обрав своєю мішенню тих, хто доносить правду до світу.
Внаслідок потужного вибуху офісне приміщення зазнало серйозних руйнувань — основний удар припав на робочі кабінети та ньюзрум. На місце події екстрено прибули всі профільні служби для ліквідації наслідків та порятунку людей. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оперативно загасили пожежу, що спалахнула після влучання.
Володимир Зеленський також навів перші офіційні дані щодо постраждалих серед персоналу мовника. За його словами, медики вже надають допомогу пораненим працівникам, проте їхня кількість може виявитися значно більшою після завершення розбору завалів.
Український лідер підкреслив, що використання дронів-камікадзе для нападів на пресу демонструє абсолютне зухвальство агресора. Він закликав міжнародних партнерів не залишатися осторонь цього кричущого порушення міжнародного права.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі стався масований удар по Києву та області.