Страшные кадры: РФ атаковала здание телеканала "Мы - Украина" во время эфира

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Недилько Ксения
Сегодня, 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов Российская Федерация совершила целенаправленный террористический акт против представителей медиа. Вражеский ударный беспилотник попал в здание телеканала "Мы — Украина", который в этот момент обеспечивал трансляцию общенационального телемарафона "Единые новости". Атака произошла в разгар рабочего дня, непосредственно во время прямого эфира.
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС
На очередное проявление российской агрессии оперативно отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что враг сознательно выбрал своей мишенью тех, кто доносит правду до мира.
В результате мощного взрыва офисное помещение испытало серьезные разрушения — основной удар пришелся на рабочие кабинеты и ньюзрум. На место происшествия экстренно прибыли все профильные службы для ликвидации последствий и спасения людей. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оперативно потушили пожар, вспыхнувший после попадания.
Владимир Зеленский также привел первые официальные данные по пострадавшим среди персонала вещателя. По его словам, медики уже оказывают помощь раненым работникам, однако их количество может оказаться значительно больше после завершения разбора завалов.
Украинский лидер подчеркнул, что использование дронов-камикадзе для нападений на прессу демонстрирует абсолютную дерзость агрессора. Он призвал международных партнеров не оставаться в стороне от этого вопиющего нарушения международного права.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью произошел массированный удар по Киеву и области.