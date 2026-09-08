"Ми це щодня доводимо": Зеленський через жорсткий удар РФ озвучив різку претензію партнерам

Президент України Володимир Зеленський після чергового масштабного удару РФ фактично знову вказав західним партнерам на критичну нестачу засобів для перехоплення балістичних ракет. За його словами, Україна щодня нагадує союзникам про потребу в перехоплювачах, адже саме балістика залишається однією з найскладніших цілей для української ППО.

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У ніч на 8 вересня Росія здійснила комбіновану атаку, застосувавши балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, а також реактивні "Шахеди". Під ударом опинилися Київ та область, Одещина, Харківщина, Сумщина, Запоріжжя і Дніпропетровщина. У столиці значних пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. За даними Зеленського, двоє людей загинули, десятеро отримали поранення, ще 13 людей врятували працівники ДСНС.

На Київщині росіяни атакували критичну інфраструктуру, на Одещині вдарили по ринку. У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє людей постраждали. На Сумщині вранці під удар потрапив тепловоз потяга Київ – Суми, однак обійшлося без потерпілих.

Українська ППО протягом ночі знищила 175 повітряних цілей, проте перехопити вдалося не все. Зеленський особливо наголосив на проблемі протидії балістичним ракетам.

"Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах", — заявив президент.

За словами Зеленського, Київ уже порушував питання додаткових поставок із представниками США та європейських країн. Переговори продовжаться з державами та оборонними компаніями, здатними посилити українську протиповітряну оборону. Окремим напрямком залишається розвиток української антибалістичної системи FREYJA.

Президент наголосив, що швидкість і масштаби допомоги партнерів безпосередньо впливають на здатність України захищати цивільне населення.

"Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що попри оптимістичні сигнали зі Сполучених Штатів щодо можливого просування мирного процесу, говорити про реальне наближення завершення війни поки зарано. Головна суперечність між Україною та Росією нікуди не зникла: Кремль продовжує висувати територіальні вимоги, які Київ не готовий приймати. Про це заявив політолог Валерій Клочок, оцінюючи перспективи нового раунду дипломатичних контактів.