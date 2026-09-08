"Мы это каждый день доказываем": Зеленский из-за жесткого удара РФ озвучил резкую претензию партнерам

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Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский после очередного масштабного удара РФ фактически снова указал западным партнерам на критическую нехватку средств для перехвата баллистических ракет. По его словам, Украина ежедневно напоминает союзникам о необходимости перехватчиков, ведь именно баллистика остается одной из самых сложных целей для украинского ПВО.
Фото: из открытых источников
В ночь на 8 сентября Россия совершила комбинированную атаку, применив баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также реактивные "Шахеды". Под ударом оказались Киев и область, Одесская, Харьковская, Сумская, Запорожье и Днепропетровщина. В столице значительные повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. По данным Зеленского, два человека погибли, десять получили ранения, еще 13 человек спасли работники ГСЧС.
В Киевской области россияне атаковали критическую инфраструктуру, в Одесской области ударили по рынку. В Харькове поврежден многоквартирный дом, два человека пострадали. В Сумской области утром под удар попал тепловоз поезда Киев – Сумы, однако обошлось без пострадавших.
Украинское ПВО в течение ночи уничтожило 175 воздушных целей, однако перехватить удалось не все. Зеленский особо отметил проблему противодействия баллистическим ракетам.
"Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, особенно непросто с баллистикой, и каждый день доказываем партнерам эту нашу потребность в перехватчиках", — заявил президент.
По словам Зеленского, Киев уже поднимал вопрос дополнительных поставок с представителями США и европейских стран. Переговоры продолжатся с государствами и оборонными компаниями, способными усилить украинскую противовоздушную оборону. Отдельным направлением остается развитие украинской антибаллистической системы FREYJA.
Президент подчеркнул, что скорость и масштабы помощи партнеров оказывают непосредственное влияние на способность Украины защищать гражданское население.
"Благодарю всех партнеров, которые помощь Украине с ПВО определяют как приоритет. Это напрямую означает сохранять жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на оптимистичные сигналы из Соединенных Штатов относительно возможного продвижения мирного процесса, говорить о реальном приближении завершения войны пока рано. Главное противоречие между Украиной и Россией никуда не исчезло: Кремль продолжает выдвигать территориальные требования, которые Киев не готов принимать. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, оценивая перспективы нового раунда дипломатических контактов.