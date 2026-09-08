Путін остаточно вперся в найголовніше питання: Україну попередили про найбільшу



















Попри оптимістичні сигнали зі Сполучених Штатів щодо можливого просування мирного процесу, говорити про реальне наближення завершення війни поки зарано. Головна суперечність між Україною та Росією нікуди не зникла: Кремль продовжує висувати територіальні вимоги, які Київ не готовий приймати. Про це заявив політолог Валерій Клочок, оцінюючи перспективи нового раунду дипломатичних контактів.

Фото: портал "Коментарі"

За словами експерта, найближчим часом переговорна активність справді може посилитися. Однак це не означає, що за одним столом одразу опиняться президенти України, США та Росії. Найімовірніше, спочатку сторони спробують визначити можливі точки компромісу на рівні переговорних команд.

"Я не думаю, що це будуть переговори на найвищому рівні. Швидше за все, будуть переговори в робочих групах між представниками трьох країн. І вже там намагатимуться зрозуміти, чи є взагалі простір для подальшого руху і домовленостей", — зазначив Клочок.

Найбільшим бар'єром залишається територіальне питання. Російська сторона продовжує наполягати на власному баченні майбутнього Донбасу, тоді як Україна не давала згоди на реалізацію такого сценарію. Тому навіть повідомлення про прогрес у контактах Вашингтона з Москвою ще не свідчать про наближення політичної угоди.

"Питання Донбасу залишається ключовим. Росія продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах, а Україна не демонструвала готовності їх прийняти. Саме тут сьогодні залишається фундаментальна розбіжність, без вирішення якої говорити про остаточну домовленість дуже складно", — пояснив політолог.

Клочок також стримано оцінює припущення, що припинення вогню може відбутися вже у вересні чи жовтні. На його думку, війна навряд чи зупиниться раптово: для серйозного зрушення необхідна або зміна позиції Кремля, або значно сильніший зовнішній тиск на Росію.

"Поки що не бачу перспектив, що це може зупинитися ось тут прямо раптом. Для цього мають з'явитися зовсім інші обставини — або Путін побачить прийнятний для себе варіант, або тиск на Москву стане таким, що продовжувати нинішню лінію буде значно складніше", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорна активність Вашингтону навколо завершення війни поки не свідчить про готовність Кремля відмовитися від своїх максималістських вимог. Водночас прагнення президента США Дональда Трампа якомога швидше продемонструвати дипломатичний результат може створити небезпечну ситуацію для України. Таку оцінку озвучив колишній очільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко в ефірі "Говорить Великий Львів".