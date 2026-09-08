Трамп готує найбільшу пастку для України на переговорах: дипломат розкрив несподівану загрозу

Переговорна активність Вашингтону навколо завершення війни поки не свідчить про готовність Кремля відмовитися від своїх максималістських вимог. Водночас прагнення президента США Дональда Трампа якомога швидше продемонструвати дипломатичний результат може створити небезпечну ситуацію для України. Таку оцінку озвучив колишній очільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко в ефірі "Говорить Великий Львів".

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На думку дипломата, після контактів американської сторони з Москвою немає підстав говорити про реальний злам у позиції Володимира Путіна. Кремль продовжує апелювати до так званих "першопричин" війни, за якими фактично приховуються вимоги до України погодитися на умови РФ. Тому заяви про появу оновлених мирних пропозицій Огризко радить сприймати обережно.

"Позиція Москви не змінилася. Це очевидно. Це було відомо ще до початку всіх цих переговорів. І Лавров, і Путін чітко і жорстко говорили про те, що мають бути усунуті першопричини. Тобто з російської косолапої мови на звичайну це означає, що Україна має капітулювати. От від цієї позиції на просування вперед нема", — зазначив експерт.

Водночас Огризко вважає, що активність Трампа може пояснюватися не лише бажанням припинити війну, а й внутрішньополітичними інтересами. Американському президенту, за оцінкою дипломата, необхідний помітний зовнішньополітичний успіх, який можна представити виборцям як власну перемогу. За такого сценарію може виникнути спокуса домагатися компромісів передусім від Києва, якщо змусити Москву поступитися не вдасться.

"Трамп у такий спосіб ставить на одну дошку злочинця і жертву злочину. Так у міжнародному праві бути не може. Без цієї ідеї справедливості нічого працювати не може і не буде", — додав колишній міністр.

Саме такий підхід Огризко називає одним із головних ризиків для майбутньої мирної угоди. Якщо домовленість буде побудована на примусових поступках України без відповідальності держави-агресора та надійних гарантій безпеки, вона не усуне причин війни. Натомість може виникнути лише пауза, після якої Росія отримає можливість відновити агресію.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні візити американських представників до Москви та Києва не наблизили завершення війни, а переговорний процес поки виконує зовсім інші завдання для кожної зі сторін. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи поїздки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і їхні контакти з російською та українською сторонами.