Трамп готовит самую большую ловушку для Украины на переговорах: дипломат раскрыл неожиданную угрозу

Переговорная активность Вашингтон вокруг завершения войны пока не свидетельствует о готовности Кремля отказаться от своих максималистских требований. В то же время, стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее продемонстрировать дипломатический результат может создать опасную ситуацию для Украины. Такую оценку озвучил бывший глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире "Говорит Великий Львов".

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По мнению дипломата, после контактов американской стороны с Москвой нет оснований говорить о реальном изломе в позиции Владимира Путина. Кремль продолжает апеллировать к так называемым "первопричинам" войны, за которыми фактически скрываются требования к Украине согласиться на условия РФ. Поэтому заявления о появлении обновленных мирных предложений, Огрызко советует воспринимать осторожно.

Позиция Москвы не изменилась. Это очевидно. Это было известно еще до начала всех этих переговоров. И Лавров, и Путин четко и жестко говорили о том, что должны быть устранены первопричины. То есть с русского косолапого языка на обычный это означает, что Украина должна капитулировать. Вот от этой позиции на продвижение вперед нет", – отметил эксперт.

В то же время, Огрызко считает, что активность Трампа может объясняться не только желанием прекратить войну, но и внутриполитическими интересами. Американскому президенту, по оценке дипломата, необходим заметный внешнеполитический успех, который можно представить избирателям как победу. При таком сценарии может возникнуть соблазн добиваться компромиссов, прежде всего, от Киева, если заставить Москву уступить не удастся.

"Трамп таким образом ставит на одну доску преступника и жертву преступления. Так в международном праве быть не может. Без этой идеи справедливости ничего работать не может и не будет", – добавил бывший министр.

Именно такой подход Огрызко называет одним из главных рисков для предстоящего мирного соглашения. Если договоренность будет построена на принудительных уступках Украины без ответственности агрессора и надежных гарантий безопасности, она не устранит причины войны. Вместо этого может возникнуть только пауза, после которой Россия получит возможность возобновить агрессию.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние визиты американских представителей в Москву и Киев не приблизили завершение войны, а переговорный процесс пока выполняет совсем другие задачи для каждой из сторон. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя поездки Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и контакты с российской и украинской сторонами.