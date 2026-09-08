Путин окончательно уперся в самый главный вопрос: Украину предупредили о самой большой



















Несмотря на оптимистические сигналы из Соединенных Штатов о возможном продвижении мирного процесса, говорить о реальном приближении завершения войны пока рано. Главное противоречие между Украиной и Россией никуда не исчезло: Кремль продолжает выдвигать территориальные требования, которые Киев не готов принимать. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, оценивая перспективы нового раунда дипломатических контактов.

Фото: портал "Комментарии"

По словам эксперта, в ближайшее время переговорная активность может усилиться. Однако это не значит, что за столом сразу окажутся президенты Украины, США и России. Скорее всего, сначала стороны попытаются определить возможные точки компромисса на уровне переговорных команд.

"Я не думаю, что это будут переговоры на самом высоком уровне. Скорее всего будут переговоры в рабочих группах между представителями трех стран. И уже там постараются понять, есть ли вообще пространство для дальнейшего движения и договоренностей", — отметил Клочок.

Самым большим барьером остается территориальный вопрос. Российская сторона продолжает настаивать на собственном видении будущего Донбасса, в то время как Украина не давала согласия на реализацию такого сценария. Потому даже сообщения о прогрессе в контактах Вашингтона с Москвой еще не свидетельствуют о приближении политического соглашения.

"Вопрос Донбасса остается ключевым. Россия продолжает настаивать на своих территориальных требованиях, а Украина не демонстрировала готовность их принять. Именно здесь сегодня остается фундаментальное разногласие, без решения которого говорить об окончательной договоренности очень сложно", — объяснил политолог.

Клочок также сдержанно оценивает предположение, что прекращение огня может произойти уже в сентябре или октябре. По его мнению, война вряд ли остановится внезапно: для серьезного сдвига необходимо либо изменение позиции Кремля, либо более сильное внешнее давление на Россию.

"Пока не вижу перспектив, что это может остановиться вот здесь прямо вдруг. Для этого должны появиться совсем другие обстоятельства — либо Путин увидит приемлемый для себя вариант, либо давление на Москву станет продолжать нынешнюю линию значительно сложнее", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговорная активность Вашингтона вокруг завершения войны пока не свидетельствует о готовности Кремля отказаться от своих максималистских требований. В то же время, стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее продемонстрировать дипломатический результат может создать опасную ситуацию для Украины. Такую оценку озвучил бывший глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире "Говорит Великий Львов".