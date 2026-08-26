Страшна трагедія у Чернігові: окупанти дроном вбили 4-річну дитину і її маму

Російські війська під ранок 26 серпня атакували житловий район Чернігова безпілотником. Унаслідок удару практично повністю знищено приватний будинок, у якому перебували жінка та двоє її дітей. Дві людини загинули, ще одну дитину госпіталізували. Як повідомили у Чернігівській міській раді, після влучання спалахнула сильна пожежа. На момент російської атаки всередині будинку перебували 39-річна жінка та дві її доньки — 4 і 14 років.

Фото: з відкритих джерел

14-річну дівчину вдалося врятувати. З отриманими травмами її доправили до лікарні. Під час пошуково-рятувальних робіт на місці зруйнованого будинку виявили тіла її матері та молодшої сестри.

У Національній поліції уточнили, що удар по житловому району російські війська завдали близько п'ятої години ранку. Для атаки противник використав безпілотник.

"Через ворожу атаку виникло загорання приватного будинку, де знаходилися жінка з двома доньками: 4 та 14 років. На жаль, 39-річна жінка та 4-річна дівчинка загинули. Старшу дитину з травмами доставили до лікарні", — повідомили правоохоронці.

Вогонь фактично знищив житловий будинок. Унаслідок атаки також пошкоджено та охоплено вогнем господарські приміщення. Крім того, пожежа виникла у магазині, розташованому неподалік.

На місці російського удару продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Вони документують наслідки атаки та збирають докази чергового удару РФ по цивільній забудові.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Українські удари по об'єктах у глибокому тилу Росії поступово виходять за межі суто військового ефекту та можуть посилювати економічні проблеми РФ. Одним із найболючіших наслідків стає погіршення інвестиційної привабливості країни та відтік капіталу. Про це заявив експерт з міжнародної економіки Іван Ус.