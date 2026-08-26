logo

BTC/USD

78990

ETH/USD

2462.36

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страшная трагедия в Чернигове: оккупанты дроном убили 4-летнего ребенка и его маму
commentss НОВОСТИ Все новости

Страшная трагедия в Чернигове: оккупанты дроном убили 4-летнего ребенка и его маму

Российский беспилотник около пяти утра попал в жилой район Чернигова: частный дом сгорел, 39-летняя женщина и ее 4-летняя дочь погибли, а 14-летнюю девушку госпитализировали

26 августа 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска под утро 26 августа атаковали жилой район Чернигова беспилотником. В результате удара практически полностью уничтожен частный дом, в котором находились женщина и двое ее детей. Два человека погибли, еще одного ребенка госпитализировали. Как сообщили в Черниговском городском совете, после попадания вспыхнул сильный пожар. На момент российской атаки внутри дома находились 39-летняя женщина и две дочери — 4 и 14 лет.

Страшная трагедия в Чернигове: оккупанты дроном убили 4-летнего ребенка и его маму

Фото: из открытых источников

14-летнюю девушку удалось спасти. С полученными травмами ее доставили в больницу. Во время поисково-спасательных работ на месте разрушенного дома были обнаружены тела ее матери и младшей сестры.

В Национальной полиции уточнили, что удар по жилому району российские войска нанесли около пяти часов утра. Для атаки противник использовал беспилотник.

"Из-за вражеской атаки возникло возгорание частного дома, где находились женщина с двумя дочерьми: 4 и 14 лет. К сожалению, 39-летняя женщина и 4-летняя девочка погибли. Старшего ребенка с травмами доставили в больницу", — сообщили правоохранители.

Огонь фактически уничтожил жилой дом. В результате атаки также повреждены и охвачены огнем хозяйственные помещения. Кроме того, пожар возник в магазине, расположенном неподалеку.

На месте русского удара продолжают работать полицейские, спасатели и другие профильные службы. Они документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного удара по гражданской застройке РФ.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украинские удары по объектам в глубоком тылу России постепенно выходят за пределы сугубо военного эффекта и могут усугублять экономические проблемы РФ. Одним из наиболее болезненных последствий становится ухудшение инвестиционной привлекательности страны и отток капитала. Об этом заявил эксперт по международной экономике Иван Усс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости