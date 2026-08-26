Україна знайшла болючу точку Росії: стало відомо, чому тепер війна стане постійним пеклом для Путіна

Українські удари по об'єктах у глибокому тилу Росії поступово виходять за межі суто військового ефекту та можуть посилювати економічні проблеми РФ. Одним із найболючіших наслідків стає погіршення інвестиційної привабливості країни та відтік капіталу. Про це заявив експерт з міжнародної економіки Іван Ус.

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За його словами, Україна фактично переносить війну на територію держави, яка її розпочала. Удари по логістичних центрах, підприємствах та інших об'єктах змушують російський бізнес враховувати ризик втрати активів.

"Якщо вас щось не влаштовує у тому, що відбувається, я нагадую, що ви ініціювали цю війну, ви її розпочали, ви зробили перший крок — то будьте готові до всіх наслідків", — наголосив Ус.

Окремо експерт звернув увагу на удари по логістиці великих російських маркетплейсів. За його словами, вибір цілей може пояснюватися концентрацією товарів на окремих великих складах: їх ураження завдає компаніям значно більшої шкоди. Проте стратегічний ефект таких атак, за оцінкою Уса, значно ширший. Зниження вартості російських компаній сигналізує інвесторам про зростання ризиків роботи в РФ.

"Коли обвалюються акції, це означає, що економіка Росії втрачає. Потенційні клієнти та інвестори бачать, що дуже небезпечно мати свої інвестиції саме в цій країні", — пояснив він.

За словами експерта, це може прискорювати виведення капіталу. Він навів дані про мільярдні обсяги коштів, які залишають Росію, зазначивши, що удари лише посилюють бажання власників капіталу перевести гроші до безпечніших юрисдикцій.

Ще одним важливим важелем тиску Ус назвав обмеження постачання пального до РФ. На його думку, одного політичного рішення недостатньо — необхідний дієвий механізм контролю.

"Якщо буде політичне рішення, що ми будемо перевіряти ці танкери, то щонайменше збільшувати час, потрібний для того, щоб поставити це пальне в Росію. Ця пропозиція матеріалізується в щось ефективне", — зазначив експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що навіть припинення активних бойових дій не означатиме остаточного завершення російсько-українського протистояння. Україну можуть чекати тривалі переговори з Росією, а ключовим завданням стане відновлення сил і створення власної моделі безпеки. Про це заявив політолог Євген Магда, коментуючи запропоноване Валерієм Залужним бачення завершення війни.