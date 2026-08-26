Украина нашла болезненную точку России: стало известно, почему теперь война станет постоянным адом для Путина

Украинские удары по объектам в глубоком тылу России постепенно выходят за пределы сугубо военного эффекта и могут усугублять экономические проблемы РФ. Одним из наиболее болезненных последствий становится ухудшение инвестиционной привлекательности страны и отток капитала. Об этом заявил эксперт по международной экономике Иван Усс.

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По его словам, Украина фактически переносит войну на территорию начавшего ее государства. Удары по логистическим центрам, предприятиям и другим объектам вынуждают российский бизнес учитывать риск потери активов.

"Если вас что-то не устраивает в происходящем, я напоминаю, что вы инициировали эту войну, вы ее начали, вы сделали первый шаг — будьте готовы ко всем последствиям", — подчеркнул Усс.

Отдельно эксперт обратил внимание на удары по логистике крупных российских маркетплейсов. По его словам, выбор целей может объясняться концентрацией товаров на отдельных крупных складах: их поражение наносит компаниям значительно больший ущерб. Однако стратегический эффект таких атак, по оценке Уса, гораздо шире. Снижение стоимости российских компаний сигнализирует инвесторам о росте рисков работы в РФ.

"Когда обрушиваются акции, это означает, что экономика России теряет. Потенциальные клиенты и инвесторы видят, что очень опасно иметь свои инвестиции именно в этой стране", – объяснил он.

По словам эксперта, это может ускорять выведение капитала. Он привел данные о покидающих Россию миллиардные объемы средств, отметив, что удары лишь усиливают желание собственников капитала перевести деньги в более безопасные юрисдикции.

Еще одним важным рычагом давления Усс назвал ограничение поставки топлива в РФ. По его мнению, одного политического решения недостаточно — необходим действенный механизм контроля.

"Если будет политическое решение, что мы будем проверять эти танкеры, то по меньшей мере увеличивать время, нужное для того, чтобы поставить это горючее в Россию. Это предложение материализуется во что-то эффективное", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что даже прекращение активных боевых действий не будет означать окончательного завершения российско-украинского противостояния. Украину могут ожидать длительных переговоров с Россией, а ключевой задачей станет восстановление сил и создание собственной модели безопасности. Об этом заявил политолог Евгений Магда, комментируя предложенное Валерием Залужным видение завершения войны.