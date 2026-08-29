Страшна трагедія під Києвом: Зеленський розповів скільки людей загинуло після удару РФ

У селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російської атаки, яка призвела до масштабних руйнувань та людських жертв. Внаслідок удару по складу з подальшою детонацією загинули 27 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вибухи у Київській області. Фото: з відкритих джерел

За його словами, вибухова хвиля пошкодила навколишню інфраструктуру, житлові будинки та пансіонат, де проживали люди похилого віку та люди з інвалідністю. Рятувальні роботи на місці тривають, до них залучено понад 300 працівників ДСНС.

Одним із загиблих став голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Зеленський зазначив, що посадовець загинув, рятуючи людей.

Після атаки з небезпечної зони вже евакуювали понад 370 людей, однак евакуація продовжується. На місці розгорнуті оперативні штаби, які координують роботу рятувальників, медиків, правоохоронців та інших служб.

Окремо президент наголосив на необхідності встановити причини трагедії та відповідальних за ситуацію. Слідчі Нацполіції та СБУ проводять досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито, зокрема, за статтею про службову недбалість.

Зеленський наголосив, що боєприпаси не повинні зберігатися поруч із житловою забудовою. За його словами, після завершення розслідування мають бути зроблені відповідні висновки.

Водночас цієї ночі російські війська атакували й інші регіони України. Під ударами опинилися Одеська, Дніпропетровська, Київська, Запорізька, Сумська, Херсонська, Харківська, Миколаївська, Донецька та Чернігівська області. Загалом Росія застосувала понад 260 ударних дронів, а Київ зазнав фактично безперервних атак.

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