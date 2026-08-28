Росія втомлюється від війни, але є прикрий нюанс: розвідник США назвав небезпечний сценарій

Американський розвідник і морпіх Метью Семпсон, який із 2022 року добровольцем воює у складі Сил оборони України, припустив, що настрої в Росії щодо війни можуть поступово змінюватися. За його словами, частина російського суспільства може вже замислюватися над тим, що затяжну війну настав час завершувати.

Метью Семпсон. Фото: із відкритих джерел

Водночас Семпсон не очікує, що Володимир Путін легко відмовиться від своїх планів. На його думку, російський диктатор здатен довести ситуацію до моменту, коли наслідки війни стануть руйнівними вже для самої РФ.

Військовий провів паралель із Адольфом Гітлером, який, за його оцінкою, ухвалював рішення, що зрештою призвели Німеччину до катастрофи. Семпсон вважає, що Путін також може бути переконаний у власній правоті настільки, що не сприйматиме очевидні для інших ризики як загрозу.

Окремо він звернув увагу на російську пропаганду. За словами Семпсона, Кремль фактично живе у власній інформаційній реальності й не хоче бачити справжню ціну війни. Йдеться, зокрема, про загибель військових, зникнення людей та втрати сімей у віддалених регіонах Росії.

На думку морпіха, накопичення таких проблем зрештою може спровокувати масштабні суспільні потрясіння. Він наголосив: історія вже показувала, як тривале ігнорування реальності здатне привести сильну державу до глибокої кризи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – неоголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви привернув особливу увагу через можливу загрозу нової російської агресії. Водночас ситуація кардинально відрізняється від осені 2021 року, коли тодішній глава ЦРУ Вільям Бернс також прибув до російської столиці, намагаючись відвернути повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



