Россия устает от войны, но есть досадный нюанс: разведчик США назвал опасный сценарий

Американский разведчик и морпех Мэтью Семпсон, с 2022 года добровольцем воюющий в составе Сил обороны Украины, предположил, что настроения в России относительно войны могут постепенно меняться. По его словам, часть российского общества может уже задумываться над тем, что затяжную войну пора завершать.

Метью Семпсон. Фото: из открытых источников

В то же время, Семпсон не ожидает, что Владимир Путин легко откажется от своих планов. По его мнению, российский диктатор способен довести ситуацию до момента, когда последствия войны станут разрушительными для самой РФ.

Военный провел параллель с Адольфом Гитлером, который, по его оценке, принимал решение, в конце концов приведшее Германию к катастрофе. Семпсон считает, что Путин также может быть уверен в собственной правоте настолько, что не будет воспринимать очевидные для других риски как угрозу.

Отдельно он обратил внимание на русскую пропаганду. По словам Семпсона, Кремль фактически живет в собственной информационной реальности и не желает видеть истинную цену войны. Речь идет, в частности, о гибели военных, исчезновении людей и потерях семей в отдаленных регионах России.

По мнению морпеха, накопление таких проблем может спровоцировать масштабные общественные потрясения. Он отметил, что история уже показывала, как длительное игнорирование реальности способно привести сильное государство к глубокому кризису.

Также издание "Комментарии" сообщало – необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву привлек особое внимание из-за возможной угрозы новой российской агрессии. В то же время ситуация кардинально отличается с осени 2021 года, когда тогдашний глава ЦРУ Уильям Бернс также прибыл в российскую столицу, пытаясь отвлечь полномасштабное вторжение России в Украину.



