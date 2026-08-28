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Візит директора ЦРУ до Москви змінив усе: який удар може готувати Росія

ISW не бачить ознак великого вторгнення в Балтію, але попереджає: невелика атака може не потребувати жодного помітного нарощування військ

28 серпня 2026, 08:18
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Кравцев Сергей

Неоголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви привернув особливу увагу через можливу загрозу нової російської агресії. Водночас ситуація кардинально відрізняється від осені 2021 року, коли тодішній глава ЦРУ Вільям Бернс також прибув до російської столиці, намагаючись відвернути повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Візит директора ЦРУ до Москви змінив усе: який удар може готувати Росія

Джон Реткліфф та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Інститут вивчення війни, наприкінці 2021-го Москва вже відкрито концентрувала біля українських кордонів війська, техніку та інші військові ресурси. Масштабне нарощування сил було помітним і створювало чіткі сигнали про можливий наступ.

Зараз ситуація інша. ISW не фіксує конкретних ознак того, що Росія готується до великого вторгнення в країни Балтії. Немає й аналогічного масштабного скупчення військ поблизу кордонів Естонії та Латвії. Представники цих держав також заявляли, що їхня оцінка рівня російської загрози не змінилася.

Однак це не означає, що ризику немає. Росія може завдати ракетного, авіаційного або дронового удару по цілях у країнах Балтії чи здійснити обмежене вторгнення невеликими силами. Для такої операції не потрібне масштабне переміщення армії, яке можна було б заздалегідь побачити на супутникових знімках.

Саме тому візит Реткліффа до Москви виглядає показовим. ISW не стверджує, що Путін уже наказав готувати атаку, однак сама поїздка може свідчити, що у Вашингтона з’явилися сигнали про можливий акт російської агресії раніше, ніж у віддаленій перспективі "наступних кількох років".

Тим часом Кремль традиційно заперечує будь-які наміри атакувати НАТО. Дмитро Пєсков назвав такі повідомлення нереальними, а російські депутати заявляють, що Москва нібито не нападе на Литву, Латвію чи Естонію без "агресивних дій" з їхнього боку.

Аналітики нагадують: напередодні вторгнення в Україну Кремль так само категорично все заперечував. На думку ISW, нинішня стратегія Москви полягає у створенні невизначеності, поширенні страху та спробі послабити готовність НАТО до рішучої відповіді.

Також видання "Коментарі" повідомляло – буде нова війна: що раптом заявили у Путіна на адресу Японії.




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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-27-2026/
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