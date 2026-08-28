Визит директора ЦРУ в Москву изменил все: какой удар может готовить Россия

Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву привлек особое внимание из-за возможной угрозы новой российской агрессии. В то же время ситуация кардинально отличается с осени 2021 года, когда тогдашний глава ЦРУ Уильям Бернс также прибыл в российскую столицу, пытаясь отвлечь полномасштабное вторжение России в Украину.

Джон Рэтклифф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как отмечает Институт изучения войны, в конце 2021-го Москва уже открыто концентрировала у украинских границ войска, технику и другие военные ресурсы. Масштабное наращивание сил было заметно и создавало четкие сигналы о возможном наступлении.

Сейчас ситуация другая. ISW не фиксирует конкретные признаки того, что Россия готовится к большому вторжению в страны Балтии. Нет и аналогичного масштабного скопления войск вблизи границ Эстонии и Латвии. Представители этих государств также заявляли, что их оценка уровня российской угрозы не изменилась.

Однако это не значит, что риска нет. Россия может нанести ракетный, авиационный или дроновый удар по целям в странах Балтии или осуществить ограниченное вторжение небольшими силами. Для такой операции не требуется масштабного перемещения армии, которое можно было бы заранее увидеть на спутниковых снимках.

Именно поэтому визит Ретклиффа в Москву выглядит показательным. ISW не утверждает, что Путин уже приказал готовить атаку, однако сама поездка может свидетельствовать, что у Вашингтона появились сигналы о возможном акте российской агрессии раньше, чем в отдаленной перспективе "следующих нескольких лет".

Тем временем Кремль традиционно отрицает любые намерения атаковать НАТО. Дмитрий Песков назвал такие сообщения нереальными, а российские депутаты заявляют, что Москва якобы не нападет на Литву, Латвию или Эстонию без "агрессивных действий" с их стороны.

Аналитики напоминают: накануне вторжения в Украину Кремль также категорически все отрицал. По мнению ISW, нынешняя стратегия Москвы заключается в создании неопределенности, распространении страха и попытке ослабить готовность НАТО к решительному ответу.

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