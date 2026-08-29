Страшная трагедия под Киевом: Зеленский рассказал, сколько людей погибло после удара РФ

В селе Мила под Киевом продолжается ликвидация последствий российской атаки, приведшей к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. В результате удара по составу с последующей детонацией погибли 27 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников

По его словам, взрывная волна повредила окружающую инфраструктуру, жилые дома и пансионат, где проживали пожилые люди и люди с инвалидностью. Спасательные работы на месте продолжаются, к ним привлечены более 300 работников ГСЧС.

Одним из погибших стал председатель Дмитриевской общины Тарас Дидич. Зеленский отметил, что чиновник погиб, спасая людей.

После атаки из опасной зоны уже эвакуировали более 370 человек, однако эвакуация продолжается. На месте развернуты оперативные штабы, координирующие работу спасателей, медиков, правоохранителей и других служб.

Отдельно президент отметил необходимость установить причины трагедии и ответственных за ситуацию. Следователи Нацполиции и СБУ проводят досудебное расследование. Уголовное производство открыто, в частности, по статье о служебной халатности.

Зеленский подчеркнул, что боеприпасы не должны храниться рядом с жилой застройкой. По его словам, по завершении расследования должны быть сделаны соответствующие выводы.

В то же время этой ночью российские войска атаковали и другие регионы Украины. Под ударами оказались Одесская, Днепропетровская, Киевская, Запорожская, Сумская, Херсонская, Харьковская, Николаевская, Донецкая и Черниговская области. В общей сложности Россия применила более 260 ударных дронов, а Киев подвергся фактически непрерывным атакам.

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