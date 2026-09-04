Страшна пожежа після прильоту під Києвом: окупанти вкотре рознесли надважливий об'єкт

Вранці 4 вересня російські війська знову атакували Київську область безпілотниками. Унаслідок удару в Броварах спалахнула пожежа на території одного з промислових підприємств.

Фото: з відкритих джерел

Близько 09:22 у Броварському районі повторно оголосили повітряну тривогу через небезпеку застосування реактивних БпЛА. Уже о 09:31 Повітряні сили попередили про швидкісний безпілотник, який рухався в напрямку Броварів із півночі. Приблизно через 15 хвилин військові зафіксували ще один реактивний дрон, що наближався до міста з південного напрямку.

Згодом мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про наслідки атаки. За його словами, на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. На той момент інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Через сильне задимлення міський голова закликав жителів зачинити вікна, оскільки дим із території підприємства почав поширюватися містом.

Окремо Сапожко попередив про небезпеку від уламків збитих повітряних цілей. Мешканців громади закликали не наближатися до підозрілих предметів і в жодному разі не торкатися їх. У разі виявлення уламків необхідно повідомляти рятувальників або правоохоронців.

Загроза для міста на цьому не минула. Станом на 10:00 Повітряні сили знову попереджали про рух реактивного БпЛА в бік Броварів із півдня.

Це була вже не перша пожежа в громаді після ранкової атаки. Раніше уламки безпілотника впали на територію складських приміщень. Там також виникло займання, однак, за інформацією міської влади, пожежу вдалося оперативно локалізувати.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія поступово наближається до ситуації, коли дефіцит резервів може суттєво обмежити її здатність одночасно вести активні наступальні дії на різних ділянках фронту. Таку оцінку висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.