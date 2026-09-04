Путін остаточно вирішив піти в наступ на Київ та Чернігів: ветеран приголомшив різкою заявою

Російська армія поступово наближається до ситуації, коли дефіцит резервів може суттєво обмежити її здатність одночасно вести активні наступальні дії на різних ділянках фронту. Таку оцінку висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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За його словами, наразі окупаційні війська спроможні підтримувати повільне просування фактично лише на одному основному напрямку. Російське командування зосередило значні сили на Донеччині, де намагається захопити агломерацію, до якої входять Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка.

Дикий стверджує, що початкові строки виконання цього завдання Москва вже неодноразово переносила. Спочатку цілі планували досягти до завершення весни, згодом — до кінця літа. Однак, за оцінкою ветерана, російським військам вдалося досягти лише частини поставлених цілей.

Водночас концентрація сил на Донбасі створює для РФ проблеми на інших напрямках. Дикий зазначив, що росіянам стає дедалі складніше не тільки наступати, а й реагувати на дії українських військ на інших ділянках фронту.

Окремо ветеран прокоментував можливість активізації РФ на Чернігівщині та Київщині. За його словами, відповідні плани у російського командування справді можуть існувати, однак для їхньої реалізації бракує резервів.

Йдеться не обов'язково про масштабну операцію із завданням захопити Чернігів. Для Москви, пояснив Дикий, вигідним могло б бути відкриття нової активної ділянки фронту протяжністю близько 160 кілометрів. Це змусило б Україну розосереджувати власні сили.

Проте, на думку ветерана, одночасно продовжувати наступ на Донбасі та відкривати новий фронт росіяни зараз не здатні. Для перекидання необхідних резервів на північ РФ довелося б послабити наступальні дії на Донеччині, тоді як саме цей напрямок залишається одним із головних пріоритетів російського командування.

Портал "Коментарі" вже писав, що спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 у серпні 2026 року провів серію результативних ударів по військових об'єктах російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Під час операції українським бійцям вдалося уразити важливі елементи ракетної та військової інфраструктури противника. Про результати повідомили у ГУР МО України.