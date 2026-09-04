"Циркони" і "Онікси" більше не долетять до України: подробиці гучної спецоперації СБУ

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 у серпні 2026 року провів серію результативних ударів по військових об'єктах російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Під час операції українським бійцям вдалося уразити важливі елементи ракетної та військової інфраструктури противника. Про результати повідомили у ГУР МО України.

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Однією з найважливіших цілей став російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". Саме цей комплекс використовується для запуску надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", а також пов'язаний із застосуванням ракет "Циркон". Російські війська використовували "Онікси" для ударів по території України, зокрема по південних регіонах.

У ГУР підтвердили успішне ураження комплексу, однак детальних даних про масштаби завданих йому пошкоджень не оприлюднили. Виведення з ладу таких систем може зменшувати можливості російських військ для здійснення ракетних атак та ускладнювати функціонування їхньої військової інфраструктури на окупованому півострові.

На цьому операція Group 13 не завершилася. Українські військові також атакували техніку, необхідну російським підрозділам для забезпечення та управління. Зокрема, було знищено та уражено два бензовози, які могли використовуватися для постачання пального окупаційним силам.

Ще однією ціллю стала командно-штабна машина російських військ. Така техніка використовується для забезпечення зв'язку та управління підрозділами.

У ГУР наголосили, що операція відбулася на території тимчасово окупованого Криму. Українські сили продовжують завдавати ударів по військових об'єктах РФ на півострові, намагаючись послабити бойові та логістичні можливості російського угруповання.

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