Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 в августе 2026 года провело серию результативных ударов по военным объектам российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В ходе операции украинским бойцам удалось поразить важные элементы ракетной и военной инфраструктуры противника. О результатах сообщили в ГУР МО Украины.

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Одной из важнейших целей стал российский береговой ракетный комплекс "Бастион". Именно этот комплекс используется для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс, а также связан с применением ракет Циркон. Российские войска использовали "Ониксы" для ударов по территории Украины, в частности, по южным регионам.

В ГУР подтвердили успешное поражение комплекса, однако подробных данных о масштабах причиненных ему повреждений не обнародовали. Вывод из строя таких систем может уменьшать возможности российских войск для осуществления ракетных атак и усложнять функционирование их военной инфраструктуры на оккупированном полуострове.

На этом операция Group 13 не завершилась. Украинские военные также атаковали технику, необходимую российским подразделениям для обеспечения и управления. В частности, были уничтожены и поражены два бензовоза, которые могли использоваться для поставки горючего оккупационным силам.

Еще одной целью стала командно-штабная машина русских войск. Такая техника используется для обеспечения связи и управления подразделениями.

В ГУР отметили, что операция прошла на территории временно оккупированного Крыма. Украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам РФ на полуострове, пытаясь ослабить боевые и логистические возможности российской группировки.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что украинский журналист и публицист Дмитрий Гордон заинтриговал украинцев прогнозом о важном положительном событии, которое, по его словам, может произойти уже в ближайшие дни. Он утверждает, что предстоящая новость будет столь велика, что станет поводом для радости по всей стране.