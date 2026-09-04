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"Вся Україна буде радіти і обніматися": журналіст заінтригував подією, яка змінить все

Журналіст Дмитро Гордон заінтригував українців заявою про важливу позитивну подію, яка, за його словами, може статися вже найближчими днями

4 вересня 2026, 09:45
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Клименко Елена

Український журналіст і публіцист Дмитро Гордон заінтригував українців прогнозом про важливу позитивну подію, яка, за його словами, може статися вже найближчими днями. Він стверджує, що майбутня новина матиме настільки велике значення, що стане приводом для радості по всій країні.

"Вся Україна буде радіти і обніматися": журналіст заінтригував подією, яка змінить все

Фото: з відкритих джерел

Водночас Гордон не став розкривати подробиць і пояснювати, про що саме йдеться. Він лише окреслив приблизні терміни, зазначивши, що очікувана подія може відбутися через день, кілька днів або максимум протягом тижня. 

"Днями ми всі дуже сильно порадіємо. І більше я нічого казати не буду. Це шикарна новина. Днями радіти будемо всією Україною. Ну, може, три-чотири дні, може, день, може, тиждень", — заявив журналіст. 

На запитання, чи може його прогноз бути пов'язаний із передачею Україні нового озброєння, Гордон конкретної відповіді не дав. Він лише наголосив, що очікувана звістка здатна суттєво вплинути на суспільні настрої та додати українцям оптимізму. За словами публіциста, йдеться про подію, після якої люди в різних регіонах країни матимуть спільний привід для позитивних емоцій.

"Всією країною радіти будемо, вітати один одного будемо, обіймати, казати гарні слова. Дух наш зміцніє", — зазначив Гордон. 

При цьому журналіст торкнувся й теми Володимира Путіна. Він визнав, що для багатьох українців повідомлення про смерть російського лідера могло б стати очікуваною новиною, однак дав зрозуміти, що його нинішній загадковий анонс стосується іншого.

Гордон не навів жодних доказів або деталей, які дозволяли б встановити, про яку саме подію йдеться. Тому наразі його слова залишаються особистим анонсом і прогнозом журналіста, а не підтвердженою інформацією про конкретну майбутню подію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може використати територію Білорусі для посилення військового тиску та організації провокацій проти країн НАТО. Про таку загрозу заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, коментуючи ситуацію навколо військової активності Москви та Мінська.



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