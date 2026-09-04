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"Вся Украина будет радоваться и обниматься": журналист заинтриговал событием, которое изменит все

Журналист Дмитрий Гордон заинтриговал украинцев заявлением о важном положительном событии, которое, по его словам, может произойти уже в ближайшие дни

4 сентября 2026, 09:45
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Клименко Елена

Украинский журналист и публицист Дмитрий Гордон заинтриговал украинцев прогнозом о важном положительном событии, которое, по его словам, может произойти уже в ближайшие дни. Он утверждает, что предстоящая новость будет столь велика, что станет поводом для радости по всей стране.

"Вся Украина будет радоваться и обниматься": журналист заинтриговал событием, которое изменит все

Фото: из открытых источников

В то же время Гордон не стал раскрывать подробностей и объяснять, о чем идет речь. Он лишь наметил приблизительные сроки, отметив, что ожидаемое событие может произойти через день, несколько дней или максимум в течение недели.  

"На днях мы все очень сильно порадуемся. И больше я ничего говорить не буду. Это шикарная новость. На днях радоваться будем по всей Украине. Ну, может, три-четыре дня, может, день, может, неделя", — заявил журналист.

На вопрос, может ли его прогноз быть связан с передачей Украине нового вооружения, Гордон никакого ответа не дал. Он лишь подчеркнул, что ожидаемое известие способно существенно повлиять на общественные настроения и придать украинцам оптимизм. По словам публициста, речь идет о событии, после которого люди в разных регионах страны будут иметь общий повод для положительных эмоций.

"Всей страной радоваться будем, поздравлять друг друга, обнимать, говорить хорошие слова. Дух наш окрепнет", — сказал Гордон.

При этом журналист затронул и тему Владимира Путина. Он признал, что для многих украинцев сообщение о смерти российского лидера могло стать ожидаемой новостью, однако дал понять, что его нынешний загадочный анонс касается другого.

Гордон не привел никаких доказательств или деталей, позволяющих установить, о каком событии идет речь. Поэтому его слова остаются личным анонсом и прогнозом журналиста, а не подтвержденной информацией о конкретном будущем событии.

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