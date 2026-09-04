Путин окончательно решил пойти в наступление на Киев и Чернигов: ветеран ошеломил резким заявлением

Российская армия постепенно приближается к ситуации, когда дефицит резервов может существенно ограничить его способность одновременно вести активные наступательные действия на разных участках фронта. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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По его словам, оккупационные войска способны поддерживать медленное продвижение фактически только на одном основном направлении. Российское командование сосредоточило значительные силы в Донецкой области, где пытается захватить агломерацию, в которую входят Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка.

Дикий утверждает, что начальные сроки выполнения этой задачи Москва уже не раз переносила. Сначала цели планировали достичь к концу весны, впоследствии — к концу лета. Однако, по оценке ветерана, российским войскам удалось добиться лишь части поставленных целей.

В то же время, концентрация сил на Донбассе создает для РФ проблемы на других направлениях. Дикий отметил, что россиянам становится все сложнее не только наступать, но и реагировать на действия украинских войск на других участках фронта.

Отдельно ветеран прокомментировал возможность активизации РФ в Черниговской и Киевской областях. По его словам, соответствующие планы у российского командования действительно могут существовать, однако для их реализации не хватает резервов.

Речь не обязательно о масштабной операции с задачей захватить Чернигов. Для Москвы, объяснил Дикий, выгодным могло быть открытие нового активного участка фронта протяженностью около 160 километров. Это заставило бы Украину рассредоточивать свои силы.

Однако, по мнению ветерана, одновременно продолжать наступление на Донбассе и открывать новый фронт россияне не способны. Для опрокидывания необходимых резервов на север РФ пришлось бы ослабить наступательные действия в Донецкой области, тогда как именно это направление остается одним из главных приоритетов российского командования.

Портал "Комментарии" уже писал, что спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 в августе 2026 года провело серию результативных ударов по военным объектам российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В ходе операции украинским бойцам удалось поразить важные элементы ракетной и военной инфраструктуры противника. О результатах сообщили в ГУР МО Украины.