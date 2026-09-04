Утром 4 сентября российские войска снова атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате удара в Броварах вспыхнул пожар на территории одного из промышленных предприятий.

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Около 09:22 в Броварском районе повторно объявили воздушную тревогу из-за опасности применения реактивных БПЛА. Уже в 09:31 Воздушные силы предупредили о скоростном беспилотнике, который двигался в направлении Броваров с севера. Приблизительно через 15 минут военные зафиксировали еще один реактивный дрон, приближавшийся к городу с южного направления.

Впоследствии мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о последствиях атаки. По его словам, на одном из промышленных объектов возник пожар. В тот момент информации о погибших или пострадавших не поступало.

Из-за сильного задымления городской голова призвал жителей закрыть окна, поскольку дым с территории предприятия начал распространяться по городу.

Отдельно Сапожко предупредил об опасности от обломков сбитых воздушных целей. Жители общины призывали не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае не касаться их. В случае обнаружения обломков необходимо сообщать спасателям или правоохранителям.

Угроза для города на этом не миновала. По состоянию на 10.00 Воздушные силы снова предупреждали о движении реактивного БпЛА в сторону Броваров с юга.

Это был уже не первый пожар в общине после утренней атаки. Ранее обломки беспилотника рухнули на территорию складских помещений. Там также возникло возгорание, однако, по информации городских властей, пожар удалось оперативно локализовать.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия постепенно приближается к ситуации, когда дефицит резервов может существенно ограничить ее способность одновременно вести активные наступательные действия на разных участках фронта. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.