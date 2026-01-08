Страшенні втрати не завада: названо несподівану причину, яка змушує Путіна воювати в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив переконання, що Росія не здатна досягти своїх амбітних цілей щодо повного захоплення України. За його словами, незважаючи на масштабні військові операції та колосальні людські втрати, агресор не демонструє реальних результатів на полі бою і не має шансів реалізувати плани повного підкорення української держави.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: 24 Канал

Сікорський підкреслив, що війна, яку веде Росія, вже давно перетворилася на катастрофу для самої країни-агресора. Масштаби втрат серед військових, техніки та ресурсів настільки значні, що вони не можуть забезпечити прогрес у завоюванні території України. Міністр зазначив, що попри всі спроби Кремля тиснути на Київ і міжнародне співтовариство, стратегічних успіхів Москва не досягає.

Він також додав, що поведінка російського керівництва часто визначається не лише військовими потребами, а й прагненням зберегти власну владу та утримати контроль над внутрішньополітичною ситуацією всередині країни.

"Навіть попри очевидну неспроможність військових досягти цілей, Путін продовжує війну, наражаючи на небезпеку власних солдатів і громадян країни", — зауважив Сікорський.

За його словами, міжнародна спільнота повинна усвідомлювати, що агресор не досягне своїх стратегічних цілей, а будь-які спроби примусу чи залякування з боку Росії приречені на невдачу. Україні ж, навпаки, вдалося значно зміцнити обороноздатність і продемонструвати ефективність опору, що робить будь-яку ідею повного підкорення неможливою.

Сікорський також звернув увагу на те, що подальше ведення війни Кремлем є проявом упертості та безвідповідальності, а не раціональної військової стратегії. Він закликав міжнародних партнерів підтримувати Україну, одночасно посилюючи тиск на агресора, щоб зменшити масштаб руйнувань і прискорити завершення війни.

Портал "Коментарі" раніше писав, що російські окупанти відмовляються йти на штурм, попри накази командування. А все тому, що вони непридатні до служби і багато з них пересуваються на кріслах колісних.