Окупанти різко повстали проти Путіна і повстали проти його наказу: що сталося

Російські окупанти відмовляються йти на штурм, попри накази командування. А все тому, що вони непридатні до служби і багато з них пересуваються на кріслах колісних. Про це в Telegram повідомив український громадський діяч Сергій Стерненко.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що військовослужбовці країни-агресорки Росії з 59-го гвардійського танкового полку поскаржились на накази командирів.

За словами окупантів, попри те, що вони хворіють, лікувати їх ніхто не поспішає. Командування РФ навпаки "вирішило всіх вбити". Непридатним до служби росіянам вже видали зброю і все необхідне для штурмів, попри те, що більшість з них нормально ходити навіть не може.

"Нас просто знищують, як не потрібний баласт. Просто вирішили знищити... Ось так нас Міноборони (Росії), командування утилізує", — сказав один із військовослужбовців РФ.

Інші росіяни додали, що відслужили в армії РФ понад рік, але їхні контракти "не гасять". Крім того, вони розповіли, що дуже часто на фронті вбивають і самих командирів.

Раніше повідомлялося, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Нещодавно російська окупаційна армія просунулася на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, на Донеччині російські війська просунулися поблизу населених пунктів Русий Яр та Нове Шахове.

