Окупанти різко повстали проти Путіна і повстали проти його наказу: що сталося
Окупанти різко повстали проти Путіна і повстали проти його наказу: що сталося

Російські військові усвідомили, що їх відправляють на загибель, і тому вирішили виступити проти нечесного командування

8 січня 2026, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські окупанти відмовляються йти на штурм, попри накази командування. А все тому, що вони непридатні до служби і багато з них пересуваються на кріслах колісних. Про це в Telegram повідомив український громадський діяч Сергій Стерненко.

Окупанти різко повстали проти Путіна і повстали проти його наказу: що сталося

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що військовослужбовці країни-агресорки Росії з 59-го гвардійського танкового полку поскаржились на накази командирів.

За словами окупантів, попри те, що вони хворіють, лікувати їх ніхто не поспішає. Командування РФ навпаки "вирішило всіх вбити". Непридатним до служби росіянам вже видали зброю і все необхідне для штурмів, попри те, що більшість з них нормально ходити навіть не може.

"Нас просто знищують, як не потрібний баласт. Просто вирішили знищити... Ось так нас Міноборони (Росії), командування утилізує", — сказав один із військовослужбовців РФ.

Інші росіяни додали, що відслужили в армії РФ понад рік, але їхні контракти "не гасять". Крім того, вони розповіли, що дуже часто на фронті вбивають і самих командирів.

Раніше повідомлялося, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Нещодавно російська окупаційна армія просунулася на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, на Донеччині російські війська просунулися поблизу населених пунктів Русий Яр та Нове Шахове.

Як вже писали "Коментарі", рівень підтримки українців у Польщі різко знизився. Аналітики називають останні результати опитувань найгіршими з 2014 року, що свідчить про зміни в ставленні до війни в Україні та біженців, які тікають від конфлікту. Таку тенденцію зафіксували дослідження, оприлюднені Центром дослідження громадської думки (CBOS), які опублікувало видання In Poland.



