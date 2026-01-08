Оккупанты резко восстали против Путина и восстали против его приказа: что произошло

Российские оккупанты отказываются идти на штурм, несмотря на приказы командования. А все потому, что они непригодны к службе и многие из них передвигаются на колесных креслах. Об этом в Telegram сообщил украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что военнослужащие страны-агрессорки России из 59-го гвардейского танкового полка пожаловались на приказы командиров.

По словам окупантов, несмотря на то, что они болеют, лечить их никто не спешит. Командование РФ наоборот "решило всех убить". Непригодным к службе россиянам уже выдали оружие и все необходимое для штурмов, несмотря на то, что большинство нормально ходить даже не может.

"Нас просто уничтожают, как не нужен балласт. Просто решили уничтожить... Вот так нас Минобороны (России) командование утилизирует", — сказал один из военнослужащих РФ.

Другие россияне добавили, что отслужили в армии РФ больше года, но их контракты "не гасят". Кроме того, они рассказали, что очень часто на фронте убивают и самих командиров.

Ранее сообщалось, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу в Луганской области. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

Недавно российская оккупационная армия продвинулась по нескольким участкам фронта в Донецкой и Запорожской областях. В частности, в Донецкой области российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Русый Яр и Новое Шахово.

