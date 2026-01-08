Рубрики
Клименко Елена
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Россия не способна достичь своих амбициозных целей по полному захвату Украины. По его словам, несмотря на масштабные военные операции и колоссальные человеческие потери, агрессор не демонстрирует реальные результаты на поле боя и не имеет шансов реализовать планы полного покорения украинского государства.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал
Сикорский подчеркнул, что война, которую ведет Россия уже давно превратилась в катастрофу для самой страны-агрессора. Масштабы потерь среди военных, техники и ресурсов настолько значительны, что они не могут обеспечить прогресс в завоевании территории Украины. Министр отметил, что, несмотря на все попытки Кремля давить на Киев и международное сообщество, стратегических успехов Москва не достигает.
Он также добавил, что поведение российского руководства часто определяется не только военными потребностями, но и стремлением сохранить свою власть и удержать контроль над внутриполитической ситуацией внутри страны.
"Даже несмотря на очевидную несостоятельность военных достичь целей, Путин продолжает войну, подвергая опасности собственных солдат и граждан страны", — отметил Сикорский.
По его словам, международное сообщество должно осознавать, что агрессор не достигнет своих стратегических целей, а какие-либо попытки принуждения или запугивания со стороны России обречены на неудачу. Украине же, наоборот, удалось значительно укрепить обороноспособность и продемонстрировать эффективность сопротивления, что делает идею полного покорения невозможной.
Сикорский также обратил внимание, что дальнейшее ведение войны Кремлем является проявлением упрямства и безответственности, а не рациональной военной стратегии. Он призвал международных партнеров поддерживать Украину, одновременно усиливая давление на агрессора, чтобы снизить масштаб разрушений и ускорить завершение войны.
Портал "Комментарии" ранее писал , что российские кафиры отказываются идти на штурм, несмотря на приказы командования. А все потому, что они непригодны к службе и многие из них передвигаются на колесных креслах.