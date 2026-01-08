Страшные потери не помеха: названа неожиданная причина, заставляющая Путина воевать в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Россия не способна достичь своих амбициозных целей по полному захвату Украины. По его словам, несмотря на масштабные военные операции и колоссальные человеческие потери, агрессор не демонстрирует реальные результаты на поле боя и не имеет шансов реализовать планы полного покорения украинского государства.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Сикорский подчеркнул, что война, которую ведет Россия уже давно превратилась в катастрофу для самой страны-агрессора. Масштабы потерь среди военных, техники и ресурсов настолько значительны, что они не могут обеспечить прогресс в завоевании территории Украины. Министр отметил, что, несмотря на все попытки Кремля давить на Киев и международное сообщество, стратегических успехов Москва не достигает.

Он также добавил, что поведение российского руководства часто определяется не только военными потребностями, но и стремлением сохранить свою власть и удержать контроль над внутриполитической ситуацией внутри страны.

"Даже несмотря на очевидную несостоятельность военных достичь целей, Путин продолжает войну, подвергая опасности собственных солдат и граждан страны", — отметил Сикорский.

По его словам, международное сообщество должно осознавать, что агрессор не достигнет своих стратегических целей, а какие-либо попытки принуждения или запугивания со стороны России обречены на неудачу. Украине же, наоборот, удалось значительно укрепить обороноспособность и продемонстрировать эффективность сопротивления, что делает идею полного покорения невозможной.

Сикорский также обратил внимание, что дальнейшее ведение войны Кремлем является проявлением упрямства и безответственности, а не рациональной военной стратегии. Он призвал международных партнеров поддерживать Украину, одновременно усиливая давление на агрессора, чтобы снизить масштаб разрушений и ускорить завершение войны.

