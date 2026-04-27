Страх і паніка взіли гору: у РФ розлядаюить рішення, якк принизить гідність Путіна

У Росії наближається одне з головних державних свят — 9 травня, яке традиційно супроводжується масштабним військовим парадом у Москві. Зазвичай він включає як повітряну, так і наземну частини та демонструє військову техніку на Червоній площі. Проте цього року формат святкування може суттєво змінитися або навіть не відбутися повністю.

Про можливі зміни в організації параду розповів колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Radio NV. За його словами, російська влада вже пішла на перші кроки скорочення заходу, зокрема відмовившись від авіаційної частини. Причиною називають складнощі роботи систем протиповітряної оборони, які, за оцінками, не здатні надійно розрізняти власні та потенційно ворожі повітряні об’єкти. Через це участь авіації в параді стала надто ризикованою.

Експерт також припускає, що в Кремлі обговорюється варіант повної відмови від проведення урочистого заходу. Хоча остаточне рішення ще може змінюватися, тенденція свідчить про обережність і прагнення мінімізувати будь-які ризики. Навіть якщо наземна частина все ж відбудеться, вона, за словами Дикого, буде значно скромнішою та менш видовищною, ніж у попередні роки.

Він звернув увагу й на те, що сам факт підготовки заходу в умовах підвищеної секретності вже є показовим. За його словами, це демонструє зростаючу нервозність і обережність російської сторони.

Раніше повідомлялося, що в окремих російських регіонах уже скасовували святкові паради з міркувань безпеки. Причинами називали як загрозу можливих атак, так і загальну нестабільність у прикордонних зонах.

Також у публічному просторі неодноразово з’являлися повідомлення про занепокоєння російського керівництва щодо безпеки ключових об’єктів під час масових заходів. У деяких випадках навіть тимчасово окуповані території відмовлялися від проведення святкувань через ризики ударів по військовій інфраструктурі.

Як вже писали "Коментарі", у понеділок зранку, 27 квітня, в районі поблизу Запорізької атомної електростанції стався інцидент із застосуванням безпілотного літального апарата. Дрон уразив транспортну майстерню неподалік промислового майданчика ЗАЕС, що призвело до трагічних наслідків — загинув водій. Про це повідомила Міжнародна організація з атомної енергії (МАГАТЕ) у соціальній мережі X, посилаючись на інформацію, отриману від представників, які перебувають на окупованій території станції.