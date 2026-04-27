Страх и паника возобладали: в РФ рассматривает решение, как унизит достоинство Путина.

В России приближается один из главных государственных праздников — 9 мая, традиционно сопровождаемый масштабным военным парадом в Москве. Обычно она включает как воздушную, так и наземную части и демонстрирует военную технику на Красной площади. Тем не менее, в этом году формат празднования может существенно измениться или даже не состояться полностью.

О возможных изменениях в организации парада рассказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV. По его словам, российские власти уже пошли на первые шаги по сокращению мероприятия, в частности отказавшись от авиационной части. Причиной называют сложности работы систем противовоздушной обороны, которые, по оценкам, не способны надежно различать собственные и потенциально враждебные воздушные объекты. Поэтому участие авиации в параде стало слишком рискованным.

Эксперт также предполагает, что в Кремле обсуждается вариант полного отказа от проведения торжественного мероприятия. Хотя окончательное решение еще не может изменяться, тенденция свидетельствует об осторожности и стремлении минимизировать любые риски. Даже если наземная часть все же состоится, она, по словам Дикого, будет значительно более скромной и менее зрелищной, чем в предыдущие годы.

Он обратил внимание и на то, что сам факт подготовки мероприятия в условиях повышенной секретности уже показателен. По его словам, это демонстрирует растущую нервозность и осторожность российской стороны.

Ранее сообщалось, что в отдельных российских регионах уже отменялись праздничные парады по соображениям безопасности. Причинами называли как угрозу возможных атак, так и всеобщую нестабильность в приграничных зонах.

Также в публичном пространстве неоднократно появлялись сообщения о беспокойстве российского руководства по безопасности ключевых объектов во время массовых мероприятий. В некоторых случаях даже временно оккупированные территории отказывались от проведения празднований из-за рисков ударов по военной инфраструктуре.

Как уже писали "Комментарии", в понедельник утром, 27 апреля, в районе близ Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Дрон поразил транспортную мастерскую недалеко от промышленной площадки ЗАЭС, что привело к трагическим последствиям — погиб водитель. Об этом сообщила Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X, ссылаясь на информацию, полученную от представителей, находящихся на оккупированной территории станции.