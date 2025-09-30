Наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. Про це повідомив голова української держави Володимир Зеленський.

«Стіна дронів» для Європі триматиметься на Україні: наші військові вже у Данії

За його словами, український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі.

"І саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі. Сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", – наголосив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський гелікоптер Мі-8 дроном FPV знищили пілоти 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "МАДЯР" Бровді.

За даними пресслужби бригади, це сталося у районі н.п. Котлярівка. Зазначимо, що одноіменні населені пункти є як на Харківщині, у Куп’янському районі, так і на Донеччині, на Покровському напрямку.

"Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам "сюрпризів" з повітря — це вам дорого обійдеться. Честь маємо. 59-та окрема штурмова бригада "Степові Хижаки"", – пишуть військові.