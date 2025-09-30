Наши военные начали развертывание миссии в Дании для распространения украинского опыта защиты от дронов. Парни прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия русским и любым другим дронам. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Стена дронов» для Европы будет держаться на Украине: наши военные уже в Дании

По его словам, украинский опыт – наиболее актуальный сейчас в Европе.

"И именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" – масштабного проекта, обеспечивающего безопасность в небе. Сегодня Главком доложил о первом отчете команды из Дании. Поручил Главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, реально способными развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", – подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский вертолет Ми-8 дроном FPV уничтожили пилоты 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "МАДЯР" Бровди.

По данным пресс-службы бригады, это произошло в районе н.п. Котляровка. Отметим, что одноименные населенные пункты есть как на Харьковщине, в Купянском районе, так и в Донецкой области, на Покровском направлении.

"Результат — работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на осмотр" — пусть готовится. На будущее: не делайте нам "сюрпризов" с воздуха — это вам дорого обойдется. Честь имеем. 59-я отдельная штурмовая бригада "Степные хищники"", — пишут военные.