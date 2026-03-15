Стерненко вибухнув заявою про шахеди

Радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотних систем на фронті Сергій Стерненко заявив, що роль і ефективність російських дронів-камікадзе типу "Шахед" у війні поступово зменшуватиметься.

За його словами, російським військам стає дедалі складніше проводити масовані атаки такими безпілотниками, оскільки українські сили нарощують ефективність протидії.

Водночас він зазначив, що південні регіони України залишаються більш вразливими до таких атак через складнощі з побудовою ефективних рубежів протиповітряної оборони у прибережних районах.

Стерненко також заявив, що з березня значно зросла інтенсивність українських ударів по території Росії.

За його словами, це лише початок посилення атак по військових та інфраструктурних об’єктах противника.

Він додав, що серед можливих цілей можуть бути об’єкти, пов’язані з експортом російських енергоносіїв, оскільки на тлі подій на Близькому Сході ціни на нафту зросли, і Москва намагається збільшити доходи від продажу ресурсів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що російські війська можуть почати атакувати пасажирські потяги.

За його словами, через загрозу ударів у майбутньому навіть може виникнути необхідність встановлювати системи радіоелектронної боротьби на поїздах. Військовий пояснив, що потяги є складною ціллю для захисту, оскільки вони мають значну протяжність та рухаються за передбачуваним маршрутом. На його думку, такі атаки можуть бути частиною тактики залякування населення. "Коли набридли удари по житлових будинках, можуть перейти до атак по пасажирських потягах для створення паніки серед цивільних та колапсу на залізниці", — зазначив військовий.

